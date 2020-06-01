Москва, , 18:51 — REGNUM С учётом происходящих беспорядков президент США Дональд Трамп предпочёл бы жить не в Белом доме, а Кремле, который достаточно укреплен, чтобы выдержать штурм протестующих. Об этом 1 июня заявил разведчик, полковник Службы внешней разведки РФ в отставке, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Трамп предпочел бы сейчас жить в Кремле за хорошими стенами, как все нормальные президенты», — сказал разведчик.

По его словам, массовые беспорядки, которые сейчас происходят в США, являются системной проблемой.

«Она не вчера началась и не кончится завтра. Последние годы происходит два процесса. Идёт глубокий кризис американского общества, а сейчас на него накладываются ситуативные проблемы, такие как коронавирус, рецессия, потом экономический кризис», — заявил Безруков.

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