Сантьяго, , 18:40 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом перевалило в Чили за отметку в 100 тыс., сообщает 1 июня минздрав страны.

По данным ведомства, заражение коронавирусом подтверждено у 105 159 человек. При этом за последние сутки был выявлен 5471 такой случай.

Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли 59 жителей страны, а всего в Чили в списках умерших числится 1113 человек.

Выздоровевшими признаны 44 946 жителей Чили.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ в мире зарегистрировано свыше 5,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от COVID-19 более 367 тыс. человек.

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