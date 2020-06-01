Москва, , 18:25 — REGNUM Коэффициент рождаемости в России заметно снизился за последние три года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции, посвящённой Международному дню защиты детей.

«Коэффициент рождаемости на тысячу населения за последние три года снизился с 11,5 в 2017 году до 10,1 в 2019 году», — заявила Кузнецова.

Она также отметила и рост численности детей, родители которых ограничены в правах.

«Данный показатель вырос до 35 по сравнению с 2017 годом, когда он составлял 32,3», — указала Кузнецова. Количество отменённых решений на передачу ребёнка на воспитание в семью также увеличилось за последние три года — на 10,5%

«Я считаю это важными моментами, потому что они подтверждают актуальность нашей работы по реформированию органов опеки и попечительства», — указала Кузнецова.