Москва, , 18:24 — REGNUM Глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикации в польских СМИ о том, что он якобы вымогал взятку за допуск польской молочной продукции в Россию. Об этом сегодня, 1 июля, сообщила его советник Юлия Мелано.

«Информируем о подаче заявления в ГУВД Москвы о совершённом преступлении и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос», — рассказала Мелано.

Она добавила, что заявление было подано от имени главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Представляет его интересы Анатолий Кучерена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в польских СМИ представитель польской компании «Слековит» обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в $500 тыс. за то, чтобы польская молочная продукция могла поставляться в Россию.

При этом в самом «Млековите» эти данные опровергли. Данкверт также отверг эти обвинения, напомнив, что польские сельскохозяйственные товары на поставляются в Россию с 2014 года, когда президент России Владимир Путин ввел продовольственное эмбарго против тех стран, которые ввели против РФ санкции.