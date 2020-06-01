Тула, , 18:22 — REGNUM Центр поддержки одаренных детей «Созвездие» появится в Тульской области. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, соглашение между правительством Тульской области и АО «МХК «ЕвроХим» о создании центра было подписано 1 июня в присутствии губернатора Алексея Дюмина, подписи под документом поставили первый замгубернатора — председатель правительства области Валерий Шерин и генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. Сегодня же в Новомосковске Алексей Дюмин и Игорь Нечаев приняли участие в символической закладке камня в ознаменование начала строительства центра.

В Тульской области построят центр для одаренных детей Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Центр «Созвездие» должен стать ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов. Его задача — быть ориентиром для каждой школы, задавать современные стандарты по углубленному преподаванию разных предметов. И ещё очень важно, что здесь большое внимание будет уделено физическому воспитанию. Для этого будет создана вся необходимая спортивная инфраструктура», — отметил Алексей Дюмин.

Центр, объём вложений в который оценивается в миллиард рублей, строится по инициативе главы региона при поддержке компании «ЕвроХим» и Благотворительного Фонда Андрея Мельниченко. В соответствии с пописанным соглашением планируется построить два корпуса центра, завершить работы намерены к концу 2021 года. В структуру центра войдёт школа полного дня — лицей «Олимп» с возможностью круглосуточного проживания, а также образовательный центр «Академия достижений» с возможностью проведения профильных смен по типу образовательного центра «Сириус». В центре будут оборудованы медицинский блок и пищеблок, кампус для постоянного проживания и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным спортивным залом. В лицее смогут учиться 90 старшеклассников, которых будут готовить к освоению «профессий будущего». 80 учеников смогут приезжать на смены в образовательный центр «Академия достижений». В год запланировано проведение десяти смен длительностью 21 день каждая.

«Выявление и поддержка юных талантов — одна из наших ключевых задач. Ее важность отметил президент России Владимир Владимирович Путин в своем Послании. Он поручил создать по всей стране центры по примеру сочинского «Сириуса», который стал настоящим созвездием талантов. Свое «Созвездие» появится и в Тульской области. Уже сейчас у нас успешно работают Центр поддержки одаренных детей в Ясной Поляне, «Мастерская талантов» для ребят, которые занимаются искусством. Здесь ребята смогут заниматься научной и проектной деятельностью, общаться с ведущими педагогами региона и раскрывать свои таланты», — добавил Алексей Дюмин.