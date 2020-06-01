Москва, , 18:25 — REGNUM С 6 июня православные храмы Москвы станут открыты для прихожан. Об этом 1 июня сообщает издание «Православие и Мир» со ссылкой на рабочую группу по профилактике коронавируса при патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

Так, со 2 июня откроются Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове. С 6 июня — другие православные храмы столицы. При этом в прихожане обязаны будут соблюдать дистанцию.

«Доступ прихожан будет происходить с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях», — отмечено в сообщении.

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