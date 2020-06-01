Владимир, , 18:18 — REGNUM Во Владимирской области после вмешательства прокуратуры жителям поселка Балакирево пересчитали плату за содержание общего имущества многоквартирных домов на сумму более 4,4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

ООО «Балремстрой» осуществляет управление 56 многоквартирными домами в поселке Балакирево Александровского района. Прокурорская проверка установила, что при начислении платы за содержание общего имущества многоквартирных домов управляющая компания увеличила её размер.

Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Жителям всех домов произведен перерасчет платы на общую сумму более 4,4 млн рублей. В отношении руководителя управляющей организации возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка ценообразования», его оштрафовали на 25 тысяч рублей.