Екатеринбург, , 18:19 — REGNUM В Свердловском областном перинатальном центре (Екатеринбург) провели торжественную акцию для семей, у которых появились новорожденные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского отделения «Общероссийского народного фронта».

Акция «Здравствуй, малыш!» ОНФ

Вместе с «Советом матерей» активисты ОНФ вручили подарки семьям, у которых только родились дети. Были переданы наборы игрушек: раскраски, автотреки, пазлы и интерактивные медведи, рассказывающие сказки. Также вручались детские носки с принтами.

«Сегодня у многих пациенток Перинатального центра большой праздник. На свет появились их малыши», — подчеркнули в отделении ОНФ.

Кроме того, отдельные подарки предназначались и для сотрудников учреждения. Центр принял партию бирок, которые надевают малышам в родильном зале.

«К сожалению сейчас такая ситуация с пандемией, что мы не можем устроить веселые гуляния. И то, что вы делаете, будет очень приятно», — сообщила замглавврача медучреждения Алёна Каюмова.

Акцию «Здравствуй, малыш!» провели по всей России в День защиты детей.