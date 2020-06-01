Москва, , 18:15 — REGNUM Первого июня участники XVII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — представили свои проекты, заявленные в номинации «Мой город».

Эксперты определили победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» в номинации «Мой город», ими стали девять авторов:

· Иван Веселый, Саратовская область, проект «Мелодия усадьбы»;

· Дарья Коростелёва, Смоленская область, проект «Лапа помощи»;

· Роман Кузнецов, Республика Мордовия, проект «Уроки чистоты»;

· Мария Кузнецова, Самарская область, проект «Радость труда»;

· Артём Немчинов, Челябинская область, проект «Архитектурный комплекс из светопроводящего бетона»;

· Анастасия Прудаева, Ямало-Ненецкий автономный округ, проект «Городской арт-центр «Мадэй»;

· Анна Рассада, Саратовская область, проект «Высотное здание с нулевым коэффициентом энергопотребления»;

· Вячеслав Сорокин, Нижегородская область, квест-проект «12:21»;

· Александра Яшаркина, Ярославская область, «Ярославский Баркемп-2020».

В понедельник, 1 июня, названы имена авторов лучших работ, однако распределение призовых мест станет известно позже, победители будут награждены в торжественной обстановке, предварительно — осенью 2020 года.

«Своё двухлетие президентская платформа «Россия — страна возможностей» отметила полностью обновленной, увеличилось число проектов, а эпидемиологическая обстановка продиктовала необходимость пересмотреть формат проведения многих конкурсов. Одним из первых готовность выхода в онлайн показал проект «Моя страна — моя Россия». В нынешнем году в очный этап конкурса прошло 738 человек из 75 регионов России. Многим из них предстоит защитить свои инициативы дистанционно. Уверен, что вынужденные ограничения не станут препятствием их реализации», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров подчеркнул, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» является отличной платформой для реализации инициатив талантливой молодежи по развитию своих территорий: «Лишь совместными усилиями государства, администрации города и его жителей можно добиться достойных результатов. Мы видим плоды реализации инициатив конкурсантов в номинации «Мой город» и рады поддерживать их в дальнейшем».

Руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова рассказала, что часть защит временно переведены в онлайн-режим: «Защиты будут проходить в течение месяца — с 21 мая по 23 июня. Позади защиты в номинации «Интеллектуальная собственность — будущее моей страны» и в специальной номинации «Слово о моей стране», сегодня прошла защита в номинации «Мой город» — одной из крупнейших в конкурсе. Мы уверены, что полученный опыт онлайн-защит мы сможем использовать и в дальнейшем, после стабилизации эпидемиологической обстановки».

Дистанционно пройдет защита проектов и в номинациях «Экология моей страны» (6 июня), «Моё село» (10 июня), в специальной номинации «Развитие ассоциации выпускников конкурса» (17 июня), «Моя гостеприимная Россия» (19 июня). Завершающей месяц онлайн-защит станет номинация «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов», которая пройдёт 23 июня. Очные этапы других номинаций пока перенесены на более поздние сроки.

В XVII сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» у конкурсантов появилась уникальная возможность получить грант на реализацию своей инициативы в рамках грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.

«В 2020 году в рамках конкурса «Моя страна — моя Россия» впервые проходит грантовый конкурс молодежных проектов Росмолодежи. Это дополнительная возможность для молодых граждан нашей страны в реализации их инициативы. Уверены, что все представленные идеи обязательно осуществятся и принесут пользу городу, региону и стране в целом», — рассказала начальник отдела грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи Дарья Кукушкина.

Координатор номинации «Мой город», председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Московской городской Думы Александр Козлов отметил, что номинация «Мой город» стала отличным подспорьем регионов для устройства комфортного городского быта: «Количество участников растет из года в год, доказывая актуальность темы. В заочном этапе номинации нынешнего сезона приняло участие 5 866 человек, экспертное жюри отобрало 39 финалистов, которые представят свои инициативы в рамках очных защит. Важно отметить, что среди конкурсантов много школьников, которые уже сейчас поднимают в своих проектах вопросы благоустройства городской среды».

«Будущие архитекторы и градостроители, разрабатывая свои проекты в соответствии с требованиями конкурса «Моя страна — моя Россия», учатся взаимодействовать с жителями и местными органами власти, учитывать запросы и мнение общественности, студенты МИТУ-МАСИ помогают школьникам оформить свои идеи для участия в конкурсе, что становится инструментом профориентации. Победители конкурса получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в образовательные организации страны, в том числе и МИТУ-МАСИ», — рассказала первый проректор МИТУ-МАСИ — партнёра номинации «Мой город» — Светлана Забелина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».