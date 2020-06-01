Дно, Псковская область, , 18:14 — REGNUM Семь врачей и 30 постояльцев Моринского психоневрологического интерната (Дно, Псковская область) оказались инфицированы вирусом SARS-CoV-2, сообщает 1 июня официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

Очаг был выявлен после массового тестирования. Оказалось, что анализ большинства пациентов (30 из 49) дал положительный результат. 17 человек уже отправлены в больницы, остальных готовят к госпитализации. Все заболевшие врачи также госпитализированы.

Напомним, в Псковской области проведено 23 362 исследованиz на наличие коронавируса. Количество подтверждённых случаев заражения достигло 910, число излечившихся — 360.