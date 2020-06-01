Москва, , 18:12 — REGNUM Все храмы Московской епархии откроются для прихожан с предстоящей субботы, 6 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях эпидемии коронавируса.

«По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла храмы Москвы открываются для прихожан», — говорится в сообщении.

При этом кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове будет открыты для посещения уже завтра, 2 июня.

Отмечается, что доступ прихожан в храмы «будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости (один человек на четыре квадратных метра)».

В рабочей группе при патриархе отметили, что принятию данного решения предстоятелем Русской православной церкви предшествовало обсуждение текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Москве с мэром города Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.