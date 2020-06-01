Москва, , 18:12 — REGNUM В рамках акции «Так просто быть рядом!» хоккеист Александр Овечкин провел зарядку для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие прошло 1 июня в режиме онлайн.

Акция была организована содружеством выпускников детских домов «Дети всей страны» и приурочена к международному Дню защиты детей. К мероприятию присоединились около 300 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специальных учебно-воспитательных учреждений по всей России.

«Сегодня день защиты детей. Этот праздник напоминает всем нам о необходимости делать вас счастливыми. Будьте счастливы и беззаботны. Начинаем зарядку», — обратился к воспитанникам детских домов Овечкин.

После этого спортсмен провел серию упражнений, на своём примере показывая, как именно их надо выполнять. Затем несколько упражнений для детей продемонстрировал российский актёр Андрей Рожков, а следом за ним футболист Александр Самедов и баскетболист Виталий Фридзон.

Читайте ранее в этом сюжете: Воспитанников детдомов и сирот поздравили с Днём защиты детей