Дно, Псковская область, , 18:22 — REGNUM В Моринском психоневрологическом интернате (ПНИ) Дновского района Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции. У 37 постояльцев и персонала ПНИ получен положительный результат теста на коронавирус. Об этом 1 июня сообщает оперативный штаб Псковской области по борьбе с инфекцией.

Из 49 постояльцев коронавирус выявлен у 30 человек. После чего 17 из них были экстренно госпитализированы в больницу. Еще у семи из 29 сотрудников ПНИ также был получен положительный результат анализа. Она тоже госпитализированы.

«Все необходимые санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные мероприятия были проведены в полном объеме», — заметили в региональном оперштабе.

Как и во всех предыдущих случаях, в ближайшее время в ПНИ будет проведено эпидемиологическое расследование. В рамках него будет установлено, как новая коронавирусная инфекция попала в данное учреждение.

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