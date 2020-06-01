Москва, , 17:59 — REGNUM Темп прироста новых случаев заражения коронавирусом в России снизился в 13 раз за период с начала введения ограничительных мер. Об этом 1 июня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента России Владимира Путина.

По её словам, в среднем по стране прирост новых выявленных инфицированных в настоящее время составляет порядка 2% в сутки.

Кроме этого, как сообщила Попова, в три раза за последние несколько недель снизился коэффициент распространения коронавируса — данный показатель демонстрирует, сколько человек может заразить один инфицированный до момента его изоляции.

«В последние две недели этот коэффициент не превышает в целом по стране единицы, а был больше трёх», — отметила глава Роспотребнадзора.

Попова также подчеркнула, что поэтапное снятие ограничительных мер в российских регионах, как следует из показателей, не приводит к ухудшению ситуации с коронавирусом.

«Это значит, что мы идём правильным путём. Санитарные требования, при условии их соблюдения, позволяют нам двигаться дальше», — сказала она.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что три российских региона уже готовы перейти к заключительному этапу снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса.

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