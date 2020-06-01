Москва, , 17:49 — REGNUM Три российских региона уже готовы перейти к заключительному этапу снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Об этом 1 июня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента России Владимира Путина.

«На сегодняшний день 24 региона перешли на первый этап и снимают ряд ограничений. Ещё 26 регионов добились показателей, которые, я уверена, позволят им в ближайшие дни сделать шаг вперёд и также перейти на первый этап. Три региона готовы к третьему этапу — они уже преодолели и второй этап», — сказала Попова, отметив, что эти данные свидетельствуют о достаточно быстрой положительной динамике.

О каких именно регионах идёт речь, глава Роспотребнадзора не уточнила.

Напомним, согласно рекомендациям надзорного ведомства, приступать к смягчению ограничительных мер могут регионы, в которых коэффициент распространения коронавируса равен 1 или ниже, при выполнении ими условий по охвату тестирования и наличию свободных коек для пациентов с COVID-19.

При снижении коэффициента распространения коронавируса до 0,8 и ниже регион может переходить ко второму этапу снятия ограничений, при показателе 0,5 и менее — к третьему этапу.

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