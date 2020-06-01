Москва, , 17:51 — REGNUM Москвичи могут в онлайн-режиме увидеть загруженность парков и зон отдыха столицы. Об этом 1 июня сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Карта доступна в сервисе просмотра расписания прогулок на портале mos.ru.

С помощью интерактивной карты москвичи смогут спланировать свои прогулки, чтобы не попасть в толпу и минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией. Зоны будут выделены различными цветами в зависимости от их доступности и загруженности.

«Чтобы территории не были переполнены, и горожане могли соблюдать социальную дистанцию, администрация парков сможет оперативно сообщать о количестве посетителей и при необходимости временно ограничивать доступ горожан», — уточнил Лысенко.