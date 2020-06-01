Москва, , 17:41 — REGNUM В 2020 году число проверок по нарушениям органами опеки на порядки возросло. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции, посвящённой Международному дню защиты детей.

«В пять раз увеличилось число проверок по результатам сообщений журналистов в социальных сетях и СМИ за этот год. Взаимодействие увеличилось в пять раз», — заявила Кузнецова.

Отметим, что ранее Попова предложила реформировать систему органов опеки и попечительства на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По её словам, количество жалоб на работу органов опеки выросло на 23%, при этом проверки подтверждают, что структура характеризуется «системными сбоями».