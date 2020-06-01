Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM В Петербурге городскую больницу №14 в Кировском районе привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщают в объединенной пресс-службе городских судов, в больнице были зафиксированы факты нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период возникновения угрозы распространения COVID-19.

В частности, например, не был зарегистрирован в подведомственном Роспотребнадзору учреждении летальный исход одного из пациентов, а также «допущен выход пациентов за пределы палат, отделений на территорию внутреннего двора с целью курения».

В больнице вину не признали, заявив, что выявленные нарушения не соответствуют действительности, доводы должностного лица в протоколе не обоснованы и ничем не подтверждены, факт совершения больницей правонарушения не доказан.

В суде представитель больницы просил учесть, что ее доход за последние три месяца резко сократился, и больница находится в сложном финансовом положении.

Суд исключил из вмененных многие нарушения. К примеру, умерший пациент, о смерти которого не сообщили куда следует, прижизненно не был обследован на COVID-19, поскольку у него не было соответствующих показаний.

«Кроме того, суд установил, что весь персонал больницы использует все необходимые СИЗы, которые снимает при входе в «чистую» зону», — отметили в судебном ведомстве.

В итоге Кировский районный суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального, а именно 100 000 рублей.

Ранее на такую же сумму оштрафовали НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: НИИ скорой помощи в Петербурге наказали за нарушения во время пандемии