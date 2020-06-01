Волгоград, , 17:42 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта и представители Совета матерей предали подарки в перинатальный центр № 2 Волгограда. 1 июня, в День защиты детей, роддом присоединился к акции «Здравствуй, малыш!», сообщила ИА REGNUM председатель первичной профсоюзной организации ГБУЗ «ВОКПЦ №2» Оксана Кулеш.

Молодым мамам в перинатальном центре вручили яркие пинетки и бирки для новорождённых. В честь детского праздника бирки, которые надевают на ручки малышам в родзале, выполнены в виде российского флага. Инициаторами акции «Здравствуй, малыш!» стал Общероссийский народный фронт и Совета матерей. Кроме подарков, мам проконсультировали по федеральным мерам поддержки в сфере материнства и детства — какие выплаты положены женщинам.

В акции приняли участие родильные дома по всей стране.