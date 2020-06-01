Саратов, , 18:27 — REGNUM Жителям Саратовской области посещение кладбищ до сих пор не разрешили. Помимо этого, под запретом находятся и пляжи в регионе, сообщила замглавы областного Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

В ходе брифинга, проводимого ежедневно для СМИ, представитель надзорного органа прокомментировала вопрос о недоступности кладбищ и открытых пивных. «Когда принимаются разрешения открыть те или иные объекты, учитываются все нюансы. Скоро новый день поминовения усопших — Троица. Решение о разрешении посещения кладбищ пока не принято. Об открытии пляжей и соляриев речь также не идет», — добавила Матвеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 11 апреля 2020 года запрещено посещение кладбищ из-за угрозы распространения коронавируса. Исключения лишь для случаев обращения за оформлением услуг по погребению или захоронению, или участия в них.

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