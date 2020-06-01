Москва, , 17:35 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 15 июня открывает налоговые инспекции для личного приёма граждан. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с учетом эпидемиологической обстановки по коронавирусу посещение налогового органа пока будет возможно только по предварительной записи. При этом будет обязательно использование посетителем средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, действующими в конкретном регионе.

Сообщается, что записаться на приём в инспекцию можно уже с сегодняшнего дня на официальном сайте ведомства, либо через единый контакт-центр ФНС по телефону 8 (800) 222-22-22 .

В ФНС также напомнили, что решить большинство вопросов по налогам по-прежнему можно в онлайн режиме. В личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, уточнить невыясненные платежи и прочее.