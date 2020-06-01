Тамбов, , 17:32 — REGNUM В райцентре Уварово Тамбовской области развернули 120 дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Александр Никитин проконтролировал готовность медучреждения к приему больных Tambov.gov.ru

Это специализированное отделение организовано в соответствии с поручением главы администрации Тамбовской области Александра Никитина на базе Уваровской центральной районной больницы. Глава региона лично проконтролировал готовность медучреждения к приему больных.

«Свободный коечный фонд — один из ключевых показателей для того, чтобы выстраивать всю работу, связанную с организацией лечения. Естественно, наличие свободного коечного фонда позволяет принимать дальнейшие решения в части ослабления мероприятий и режима для постепенного перехода к полноценной жизни. Но самое главное — это уверенность, что в случае новой волны или неожиданного развития ситуации система здравоохранения готова к приему больных, хотя в последние дни мы наблюдаем снижение заболеваемости», — подчеркнул Александр Никитин.

В отделении обеспечена подводка кислорода к 70 процентам коек. Здесь предусмотрена вся необходимая диагностическая база. Медики могут оперативно провести ультразвуковые и рентгенологические исследования, в том числе с использованием компьютерного томографа, а также лабораторную экспресс-диагностику. Палата реанимации и интенсивной терапии оснащена аппаратами ИВЛ и аппаратами мониторинга основных жизненно-важных показателей пациента.

В отделении будут работать четыре анестезиолога-реаниматолога, 17 врачей (инфекционисты, кардиологи, терапевты, а также специалисты диагностических служб), 40 средних медицинских работников (медицинские сестры-анестезисты, палатные медицинские сестры, рентгенлаборанты), 18 человек младшего медицинского персонала. Все сотрудники прошли обучение современным методам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции.

Минздравом России проведены расчеты дополнительной потребности в коечном фонде для лечения COVID-19, который для Тамбовской области составляет 1007 коек.

Ранее в соответствии с приказом управления здравоохранения области в регионе развернули четыре специализированных Центра для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, которые обеспечены всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, а также подводкой кислорода.

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