Красногорск, , 17:32 — REGNUM Общероссийский народный фронт (ОНФ) и общероссийская общественная организация поддержки материнства и детства «Совет матерей» провели в роддомах Московской области акцию «Здравствуй, малыш!». Об этом 1 июня сообщила пресс-служба ОНФ.

В рамках акции новорожденным подарили пинетки и дублирующие цвета российского флага бирочки, которые надевают на руки малышам в родильном зале. Матерям выдали информационные материалы, в которых описаны варианты государственной поддержки для семей с детьми.

Координатор проекта ОНФ «Время рожать» и лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая отметила: «Государство заботится о маме с малышом и оказывает поддержку семьям с детьми в совершенно различных ситуациях».

В акции участвовали также роддома Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов.