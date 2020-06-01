Москва, , 17:28 — REGNUM Граждане России смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции в период с 25 июня по 1 июля, при этом 1 июля объявляется выходным днем, заявил 1 июня сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников по итогам встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

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«В условиях существующих ограничительных мер, связанных с неоднородной эпидемиологической обстановкой в регионах страны, организаторы выборов руководствуются принципами приоритета жизни и здоровья граждан страны. Все предложения и корректировки, которые так активно обсуждаются радикально настроенной оппозиций, и которые, к слову, ещё официально не приняты в Порядок организации и проведения голосования, разработанного ЦИК РФ, направлены, на мой взгляд, на минимизацию рисков дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, и как следствие — расширение возможностей голосования для россиян», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, эксперт Центра прикладных исследований и программ Константин Комков.

«Процедура общероссийского голосования в целом носит открытый и гласный характер, что выражается в её широком экспертном обсуждении, возможности направлять наблюдателей от различных организаций и политических партий и непрерывной системе подготовки общественных наблюдателей в дистанционном формате», — подчеркнул он.

«Выявление недостоверной информации, нововведения в электоральном законодательстве, особенности общественного контроля — эти и другие вопросы важно обсуждать в целях осуществления независимой оценки на всех стадиях подготовки и проведения общероссийского голосования. Институты гражданского общества выражают единодушие в том, что процедуре голосования необходимо адаптироваться под реалии сегодняшнего дня, в этом ключе все возможные нововведения со стороны ЦИК России абсолютно своевременны и необходимы», — завершил свой комментарий Константин Комков.