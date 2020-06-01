Владикавказ, , 17:27 — REGNUM В Северной Осетии продолжается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. На 1 июня, по данным республиканского оперативного штаба, их численность составила 3055 человек (+50 за сутки). Выросло также до 1965 человек число выздоровевших.

В стационары госпитализированы за сутки 107 пациентов. Таким образом, общее число находящихся на лечении составляет 1178 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 100 человек. Из них 76 пациентов находятся в реанимации, в том числе двое детей. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 42 человека.

За все время в Северной Осетии число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, достигло 56.