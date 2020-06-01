Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM В свердловском управлении Роспотребнадзора пока не могут сообщить, будут ли продлены ограничения ведомства по коронавирусу. Об этом заявили в пресс-службе структуры.

Ранее санврачи запретили посещение кладбищ (за некоторым исключением), а также проведение массовых религиозных мероприятий. Приказ продляли до 1 июня 2020 года.

«У меня пока официальной информации о продлении ограничений нет», — сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Ожиганова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил «режим повышенной готовности» до 8 июня 2020 года.

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