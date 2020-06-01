Москва, , 17:24 — REGNUM Общероссийский народный фронт (ОНФ) и общероссийская общественная организация поддержки материнства и детства «Совет матерей» провели в роддомах Москвы акцию «Здравствуй, малыш!». Об этом 1 июня сообщила пресс-служба ОНФ.

Новорожденные получили пинетки и бирочки с российским триколором, а матерям раздали информационные материалы о вариантах государственной поддержки для российских семей с детьми.

Координатор проекта ОНФ «Время рожать» и лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая отметила: «В непростой период самоизоляции и потери доходов, мы получили сразу несколько новых видов материальной поддержки, причем независимо от статуса малообеспеченности семьи».