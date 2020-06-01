Рига, , 17:20 — REGNUM Если эпидемиологическая ситуация в Латвии позволит, то организация очного обучения с 1 сентября 2020 года будет приоритетной для младших (с 1-го по 6-й) классов. Об этом заявила глава минобразования страны Илга Щуплинска в интервью Латвийскому радио.

«Летнее время мы посвятим тому, чтобы понять — как улучшить учебный процесс, если он останется удалённым. В первую очередь очное обучение вернётся в младшие классы, для старших процесс удалённого обучения может быть сохранён», — сказала Щуплинска.

По ее словам, в своих действиях министерство будет руководствоваться рекомендациями врачей и эпидемиологической ситуацией. По мнению министра, удалённое обучение не составляет проблем для старших классов.

В то же время Щуплинска признала, что в данный момент министерство не обладает объективными данными оценивающими качество режима удалённого обучения в латвийских школах.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.