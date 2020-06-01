Магас, , 17:13 — REGNUM Убийство водителя иномарки в Ингушетии, которое произошло сегодня, 1 июня, может быть связано с кровной местью. Так считают в МВД региона.

«По предварительным данным, мотивом совершения преступления может являться кровная месть со стороны представителей религиозной секты» , — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в соцсети Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на федеральной трассе «Кавказ» рядом с селением Яндаре было совершено преступление. Неизвестный расстрелял из автоматического оружия водителя Chevrolet, после чего скрылся на затонированной машине Lada Granta. В результате нападения водитель иномарки скончался от полученных ранений.

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