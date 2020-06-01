Кишинёв, , 17:11 — REGNUM Суд в Молдавии приговорил к 17 годам тюрьмы гражданина Украины, который в пригороде Кишинева убил экс-депутата Житомирской областной рады и скинул его труп в колодец. Как сообщили ИА REGNUM в Генпрокуратуре Молдавии, убийство произошло в мае 2018 года, тогда же в колодце у села Гратиешты (пригород Кишинева) нашли тело убитого 59-летнего экс-депутата.

По данным следствия, экс-депутат Житомирской областной рады 15 мая 2018 года договорился встретиться в Кишиневе с двумя мужчинами, который отвезли его в пригород, задушили, а тело сбросили в колодец.

Затем они уехали из Молдавии, и из объявили в международный розыск. Одного из них позже задержали в Бельгии и экстрадировали в Молдавию. Поиски его соучастника продолжаются.

Следствие также считает, что убийцы специально спланировали преступление в Молдавии, рассчитывая избежать наказания.

В Молдавии, отметим, прокуроры требовали для первого обвиняемого пожизненного срока, и теперь собираются опротестовать приговор.