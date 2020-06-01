Астрахань, , 17:09 — REGNUM В астраханских органах ЗАГС снято ограничение по приёму заявлений о заключении и расторжении брака. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Жители региона могут подать заявление о заключении или расторжении брака, в том числе с сокращением срока заключения брака по особым жизненным обстоятельствам — в связи с беременностью или рождением ребёнка.

Заключить брак или зарегистрировать рождение ребёнка в торжественной обстановке по-прежнему нельзя. С учётом эпидемиологической ситуации в ЗАГС всё еще не пускают родственников, друзей и других гостей, в том числе фотографов и видеографов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом