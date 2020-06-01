Москва, , 16:59 — REGNUM Беспрецедентные меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса будут предприняты на участках по голосованию по поправкам к Конституции РФ. Об этом 1 июня сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе онлайн-совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Памфилова заявила, что перед началом голосования повсеместно будет проведено тестирование членов избирательной комиссии на заражение коронавирусной инфекцией.

Все участники процесса голосования, в том числе члены избирательной комиссии, наблюдатели и представители СМИ будут обеспечены, по словам председателя ЦИК, индивидуальными средствами защиты, и даже, если потребуется, одноразовыми ручками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Памфиловой, процесс голосования по поправкам к Конституции будет организован с применением всех возможных мер безопасности.

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