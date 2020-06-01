Рига, , 16:55 — REGNUM В Риге, Саласпилсе, Кекаве, Олайне и Даугмале в минувшие выходные (30 и 31 мая) прошли учения первой рижской бригады Zemessardze по отработке действий военнослужащих в условиях пригорода. Об этом 1 июня пишет официальный портал минобороны Латвии Sargs.lv.

В сообщении говорится, что в ходе этих учений военнослужащие не пользовались оружием. Гражданских лиц призвали к пониманию ситуации и важности цели учений.

Отмечается, что 30 июня в карьере Upīškalns (Кулдигский район) пройдут боевые стрельбы, организованные четвертой курземской бригадой Zemessardze и штабом Национальной гвардии.

В них примут участие военнослужащие из штабов Zemessardze и всех батальонов гвардии.