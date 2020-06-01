Рязань, , 16:54 — REGNUM Тестирования на антитела к коронавирусу начали проводить в Рязанской области. Первыми исследования прошли врачи, сообщили 1 июня в региональной оперативной группе.

Проверки на антитела к коронавирусу начали делать в областной клинической больнице и областном кожвендиспансере. Тестирование проводится методом иммуноферментного анализа, который показывает не только наличие, но и уровень антител в крови. Первые тесты провели тем врачам, кто работал в «красной зоне» в конце апреля 2020 года — тогда ОКБ приняла первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Исследование проведут и среди медицинского персонала поликлиники, поскольку сотрудники выезжали на дом к пациентам для забора мазков.

«Тест позволяет выявить наличие иммунитета к коронавирусу, в том числе, если течение заболевания было бессимптомным. Пока очень мало накопленных данных о том, как долго сохраняется иммунитет после перенесенной COVID-19, но подтверждённых случаев повторного заражения в рамках текущей эпидемии нет», — уточнил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие могут в отделении предварительных и периодических медицинских осмотров кожвендиспансера.