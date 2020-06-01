Рязань, 1 июня 2020, 16:54 — REGNUM Тестирования на антитела к коронавирусу начали проводить в Рязанской области. Первыми исследования прошли врачи, сообщили 1 июня в региональной оперативной группе.
Проверки на антитела к коронавирусу начали делать в областной клинической больнице и областном кожвендиспансере. Тестирование проводится методом иммуноферментного анализа, который показывает не только наличие, но и уровень антител в крови. Первые тесты провели тем врачам, кто работал в «красной зоне» в конце апреля 2020 года — тогда ОКБ приняла первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Исследование проведут и среди медицинского персонала поликлиники, поскольку сотрудники выезжали на дом к пациентам для забора мазков.
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие могут в отделении предварительных и периодических медицинских осмотров кожвендиспансера.