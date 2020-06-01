Черкесск, , 16:52 — REGNUM В Карачаево-Черкесии поздравили с Днем защиты детей маленьких пациентов, госпитализированных в больницу с диагнозом COVID-19. Инициатором акции стали представители регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В республиканской инфекционной клинической больнице находятся на лечении восемь детей. Единороссы пришли к ним с подарками — сладостями, фруктами, развивающими игрушками. По решению врачей, игрушки в «красную» зону проносить не стали и пообещали вручить их при выписке. Сегодня, кстати, как раз к празднику, были выписаны трое маленьких пациентов.

А фрукты и сладости медперсонал решил подать детям к полднику. Медработники выразили благодарность представителям партии за внимание к несовершеннолетним пациентам, оказавшимся в первый день лета в стационаре с тяжелым заболеванием. Им сейчас, как никогда, требуются положительные эмоции, которые помогут им в скорейшем выздоровлении.