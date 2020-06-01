Тбилиси, , 16:47 — REGNUM Директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе еще раз объяснил гражданам, для чего они должны носить защитные маски, и как они помогают предотвратить заражение. Он подчеркнул, что коронавирус никуда не делся, поэтому предаваться иллюзиям нельзя.

«Несмотря на то, что Грузия остается своего рода оазисом в окружении соседей и мы сумели сдержать распространение вируса и предотвратить широкомасштабную эпидемию, успокаиваться нельзя. Коронавирус не побежден, и если мы не будем соблюдать рекомендации правительства, медицинского сектора и нашего центра, то у нас еще будут такие микровзрывы, которые наблюдались сегодня, вчера и позавчера», — заявил Гамкрелидзе.

По его словам, когда два человека находятся рядом, в том же автобусе, и один из них инфицирован, то в случае, если маски носят оба, вероятность инфицирования здорового пассажира крайне низка, а степень защиты составляет 95%. В случае же, если маску носит один из двух, то вероятность защиты сокращается до 50%.

«Поэтому все граждане должны это осознать и носить маски, особенно в транспорте», — подчеркнул Гамкрелидзе.

На 1 июня в Грузии фиксируется 794 случая коронавируса, 11 из которых были выявлены за последние сутки.