Архангельск, , 16:38 — REGNUM Архангельский областной суд закрыли для сотрудников и посетителей из-за коронавируса.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, в числе зараженных — несколько судей и работников аппарата. В настоящее время идет тестирование остальных работников суда на COVID-19.

«Со 2 июня 2020 года по 15 июня 2020 года суд рассматривает дела безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке упрощенного производства, дела без участия сторон либо с использованием систем видеоконференц-связи», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Архангельской области выявлено 2170 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 606 человек выздоровели.