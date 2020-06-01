Чебоксары, , 16:38 — REGNUM Уход из жизни «духовного наставника — это огромная и невосполнимая потеря». Об этом говорится в соболезновании первого вице-спикера Совета Федерации, экс-президента Чувашии Николая Федорова в связи со смертью митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы.

«Отошёл ко Господу мудрый и добрый пастырь, с юных лет неустанно служивший на ниве духовной во имя исцеления страждущих и помощи ищущим истинной жизни во Христе. Благодаря каждодневным трудам и теплым молитвам глубокочтимого владыки в Чувашии восстали из пепла порушенные безбожниками храмы, открылись новые церкви и обители, возрожден исторический центр города Чебоксары. Уход из жизни любимого всеми духовного наставника — это огромная и невосполнимая потеря», — говорится, в частности, в телеграмме.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно о смерти 89-летнего главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы (Кедров). В Чувашии он прослужил 44 года, восстановив семь монастырей, увеличив число православных приходов с 35 до 210. При его участии возрождена историческая часть Чебоксар и открыта «Дорога к храму.

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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своём соболезновании отметил, что митрополит Варнава, возносил «молитвы о всех и за вся, стремясь делом и словом свидетельствовать людям о преображающей силе православной веры и призывая их к жизни по спасительным заповедям Христовым».

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