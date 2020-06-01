Москва, , 16:33 — REGNUM О необходимости проведения реформы органов опеки и попечительства сообщила президенту РФ Владимиру Путину уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 1 июня в ходе своего доклада во время онлайн-встречи президента России с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава».

Кузнецова рассказала, что количество жалоб на работу органов опеки возросло на 23%. Наличие системных сбоев в работе этих структур подтверждают мониторинг в регионах, а также проверки, осуществляемые надзорными органами.

Детский омбудсмен предложила не ограничиваться точечными мерами воздействия, либо мерами «фрагментарного характера», а провести полноценное реформирование системы опеки и попечительства. При этом Кузнецова отметила, что у неё уже есть готовые конкретные предложения по реформе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о представлении детским омбудсменом Кузнецовой доклада президенту РФ Путину о результатах деятельности в 2019 году.

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