Курск, , 16:31 — REGNUM В Курске области по фактам нарушения санитарно-эпидемиологических норм проводится процессуальная проверка в Областной клинической больнице. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следователи проверяют информацию о возможных нарушениях санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое заражение коронавирусной инфекцией работников БМУ «Курская областная клиническая больница», а также фактах нарушения отчетности.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, сотрудники больницы опубликовали открытое письмо, в котором пожаловались на бездействие руководства и отсутствие необходимых средств индивидуальной защиты: сотрудников якобы не тестировали на коронавирус, а контактировавших с заражёнными не отстранили от работы. По мнению авторов письма, известные руководству больницы случаи заражения замалчивались, хотя прирост числа заражённых можно было предотвратить.

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