Черкесск, 1 июня 2020, 16:28 — REGNUM В прокуратурах всех уровней в Карачаево-Черкесии 1 июня прошли встречи с сотрудниками медицинских учреждений, которые оказывают помощь людям, заразившимся коронавирусной инфекцией. Медработники задали волнующие их вопросы, в том числе о нарушениях при выплатах положенных им стимулирующих надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Обеспокоенность медработников вызывают также отсутствие необходимого количества средств индивидуальной защиты, вопросы исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
На прием в прокуратуры КЧР обратились медработники Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Малокарачаевской центральной больницы, Прикубанской районной больницы. В ходе встречи медикам были даны разъяснения о порядке выплат. По каждому обращению медперсонала будут проведены проверки и приняты меры по восстановлению законности, пообещали в прокуратуре.
Читайте также: Прокуратура проверяет сообщения о ситуации с COVID-19 в Карачаево-Черкесии