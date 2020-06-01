Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM В Свердловской области продлён режим безопасного поведения. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что каждый день на территории области выявляют более 200 новых случаев заражения коронавирусом. В коэффициенты для снятия режима область не укладывается.

«Поэтому вариантов у меня не было», — отметил Куйвашев. И добавил, что если в течение трёх дней будет идти снижение, то такие меры отменят раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе подтвердили 283 случая COVID-19. Таким образом, рекорд, установленный 25 мая, побит.