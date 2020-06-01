Нижний Новгород, , 16:25 — REGNUM К всероссийской акции «Дети говорят», приуроченной к Дню защиты детей, присоединился Нижний Новгород. В общественном транспорте зазвучали детские голоса, призывая взрослых любить свою семью, носить маски и рассказываю о любви и дружбе, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ (Общероссийского народного фронта).

Голоса детей вызывают у пассажиров 15 станций нижегородского метрополитена улыбку. «Дружба — это когда вы с другом любите одинаковые тортики и мороженое», «Врачи и волонтеры — наши герои», «Я люблю свою маму, потому что она красивая и добрая», говорят дети.

«Детские голоса не оставляют равнодушными никого. Эти голоса доносят до взрослых самые простые, но самые важные истины», — считает глава исполкома нижегородского ОНФ Алексей Алехин.

В записи аудиосообщений принимали участие дети в возрасте от трех до 12 лет, финалисты шоу «Голос. Дети». В акции принимают участие 16 городов России.

Акция проводится вместе с благотворительным фондом «Подари солнечный свет» и Общероссийским движением пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты регионального штаба также принимают участие во всероссийской акции «Мы вместе», которая реализуется в период пандемии коронавируса. В течение недели с 22 по 28 мая волонтёры выполнили 4723 заявки, которые поступили от пожилых и одиноких людей. активисты привозят продукты, лекарства, оказывают любую необходимую помощь.