Нью-Йорк, США, , 16:21 — REGNUM Глава Take-Two Interactive Штраусс Зельник заявил, что Google переоценила свою технологию, когда анонсировала сервис Stadia. Об этом 31 мая сообщил портал GameSpot.

Зельник отметил, что запуск Stadia был «очень медленным», а многие потребители в итоге были разочарованы сервисом. Он также заявил, что планы Google «не изменят правила игры».

Напомним, Google Stadia — это облачный потоковый сервис, ориентированный на геймеров. Его запуск состоялся в ноябре 2019 года.

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