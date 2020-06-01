Кемерово, , 16:20 — REGNUM Кемеровские семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

«Это важная социальная поддержка для наших семей, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Сегодня в День защиты детей выплачено уже почти 3 млрд рублей, президентские выплаты получили более 280 тысяч детей. Кузбассовцы смогут подать заявление на выплаты до 1 октября».

Согласно официальным данным, в регионе около 420 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет. К настоящему времени родители подали заявления о получении выплат на 285 431 ребенка.