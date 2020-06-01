Москва, , 16:17 — REGNUM Решения, принятые правительством РФ в период пандемии коронавируса, показали, что поправки к Конституции крайне необходимы, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной организации «Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей» Николай Никифоров.

«Сегодня, если мы будем голосовать за поправки к Конституции, то мы будем голосовать за социальные гарантии и за поддержку самых незащищенных слоев населения. Это не какие-то абстрактные юридические нормы, а это новый уровень социальной гарантии как для пожилых людей, так и для работающих.

Россия — это социальное государство, государство социальной справедливости, и, конечно, каждый человек должен достойно жить — это главная ценность. Люди должны получать достойные пенсии, пенсии должны индексироваться ежегодно, что сейчас и прописано в поправках к Конституции.

С сегодняшнего дня начинаются выплаты семьям с детьми. Это очень хорошая поддержка государства, это те деньги, которые так необходимы многодетным и малообеспеченным семьям.

Хорошая поддержка оказана медицинским работникам, особенно тем, кто сегодня занимается лечением больных COVID-19. Они показывают свой героизм, свою преданность профессии, поэтому важно, что они должны материально стимулироваться.

Адресная поддержка государства оказана всем слоям населения вовремя. Поддержка очень значима и нужна тем людям, кто в ней нуждается. Если меры поддержки записаны в Конституции, то никто уже не поправит — ни регион, ни работодатель — они будут обязательны для всех граждан.

В период пандемии прошли проверку те изменения (решения), которые планируется внести в Конституцию. Эти решения оказались самыми востребованными сегодня — это касается пособий, различных выплат, помощь и поддержка граждан и малых предприятий. При этом никто не забыт.

Пандемия проверила правильность тех решений, тех предложений, которые внес президент России Владимир Путин в качестве поправок к Конституции», — высказал свое мнение Николай Никифоров.

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