Тбилиси, , 16:13 — REGNUM Коронавирусом в Грузии инфицированы 104 ребенка, в том числе 72 — в возрасте от 0 до 14 лет, сообщил на брифинге в администрации правительства Грузии директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Амиран Гамкрелидзе. По его же информации, это составляет примерно 10% всех инфицированных.

Что касается подростков в возрасте от 15 до 19 лет, в этой категории коронавирус выявлен у 32 человек, а это составляет 4,4% всех заразившихся.

В целом из исследованных грузинскими эпидемиологами почти 58 тысяч возможных случаев коронавирус подтвержден у 794 пациентов. Выздоровели 624 человека, что составляет 78% всех инфицированных, а это, по оценке Гамкрелидзе, очень хороший показатель, так как в мире в целом пока выздоровели 45% инфицированных. Невысок в Грузии и показатель смертности, который на данный момент составляет 1,5%.

Напомним, что первый случай коронавируса был официально подтвержден в Грузии 26 февраля. За последние три дня наблюдается относительно резкий рост заболеваемости, но эпидемиологи заявляют, что все новые случаи связаны с уже известными кластерами и угрозы масштабной передачи вируса на данный момент нет.