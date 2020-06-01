Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM Все сотрудники детских оздоровительных лагерей Ленинградской области, а также дети перед заездом должны сдать анализ на коронавирусную инфекцию. Во время самой смены (21 день) посещение лагерей родственниками будет исключено, чтобы случайно не занести инфекцию. Об этом было заявлено 1 июня на совещании по вопросам организации летнего отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, детские лагеря на территории Ленинградской области могут быть открыты с 1 июля 2020 года при условии соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора. Для детей медработников региона и детей-сирот первые смены могут начаться уже после 12 июня.

Причем, отдых детей медиков Ленинградской области полностью оплачивается из бюджета региона. Если родители приобрели путевку в частный лагерь или лагерь в другом регионе, Ленобласть компенсирует им 23 625 рублей на ребенка.

Количество детей в сменах этим летом будет сокращено, ежедневно им и сотрудникам будут мерить температуру, в помещениях будут проводить дезинфекцию. Проверки лагерей к готовности работать в новых условиях начнутся уже на текущей неделе.

При этом власти Ленобласти подчеркивают, что ни о каком открытии лагерей с начала июня речи не идет. Об этом вновь заявил Александр Дрозденко.

«У меня как губернатора вызывают тревогу появившиеся объявления и в сети, и в СМИ от частных детских оздоровительных площадок, лагерей о том, что они готовы начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июня этого года. Я попросил и федеральные надзорные органы, и Роспотребнадзор, и полицию, и другие структуры помочь нам, в течение этой недели, провести проверки всех мест традиционного отдыха детей и предупредить организаторов о том, что летняя оздоровительная кампания в Ленинградской области стартует с 1 июля», — пояснил Александр Дрозденко.

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