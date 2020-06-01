Вильнюс, , 16:08 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения выпустила доклад, согласно которому, дети и подростки, проживающие в Литве, занимают одну из лидирующих позиций по употреблению алкоголя и табака в Евросоюзе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 июня.

Согласно анализу, хотя бы раз в месяц в Литве курят 27% девочек и 31% мальчиков. При этом среди пятнадцатилетних этот показатель стремится к 50%.

Из 45 стран всей Европы, не только Евросоюза, Литва по курению среди несовершеннолетних делит первое и второе место с Болгарией и Латвией.

При этом каждый третий подросток, говорится в исследовании, за всю свою жизнь хотя бы два раза испытывал опьянение. По этому показателю ситуация в Литве улучшилась, поскольку во время аналогичного исследования четыре года назад было установлено, что пьяным за свою жизнь хотя бы два раза ощущало себя 44% всех подростков.