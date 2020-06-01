Лондон, , 16:05 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике после введения карантина из-за коронавируса, сообщает 1 июня The Guardian.

94-летняя королева занималась верховой ездой на территории Виндзорского замка. Она предстала перед СМИ на горном пони по кличке Балморал Ферн. Королева с молодости увлекается верховой ездой.

Отметим, в марте королевская семья в Великобритании перебралась из Букингемского дворца в Виндзорский замок из-за эпидемии коронавируса. 21 апреле Елизавете II исполнилось 94 года.